Более 22 тысяч нарушений выявили в ВКО в ходе акции «Таза Қазақстан»

Масштабная работа по наведению порядка в регионе ведется ежедневно — от рейдов до цифрового контроля. Только с начала 2026 года полицейские пресекли 2 530 фактов загрязнения мест общего пользования.

В департаменте полиции ВКО отмечают, что акцент делается не только на наказание, но и на формирование культуры ответственности за чистоту.

— Наша задача — не просто фиксировать нарушения, а добиться нулевой терпимости к загрязнению окружающей среды. Работа ведется системно, с применением как профилактических, так и контрольных мер, — сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Сегодня за состоянием улиц и дворов в Усть-Каменогорске следят 135 камер видеонаблюдения, установленных вблизи мусорных площадок и в зонах риска. С их помощью уже зафиксировано более тысячи нарушений — от выброшенных пакетов до незаконного складирования строительных отходов.

Параллельно работают 16 мобильных групп. Они проводят ежедневные рейды. С начала года организовано свыше восьми тысяч проверок. В результате совместно с акиматами ликвидировано 308 стихийных свалок из 344 выявленных.

Ответственность за нарушения несут не только жители, но и организации. В адрес юридических лиц и государственных органов уже выдано 353 предписания на устранение причин захламления территорий.

В полиции подчеркивают, что контроль будет усиливаться, а жителей призывают соблюдать чистоту и порядок, поскольку именно от этого зависит облик и комфорт городской среды.

Ранее сообщалось, что через Telegram-бот @TazaQazBot за три месяца поступило более четырех тысяч заявок.