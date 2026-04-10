    16:42, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Таза Қазақстан: через Telegram-бот за три месяца поступило более четырех тысяч заявок

    В Казахстане в рамках акции «Таза Қазақстан» продолжает работуTelegram-чат-бот @TazaQazBot — удобный цифровой сервис, через который жители могут напрямую сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов. 

    «Таза Қазақстан»: обращения граждан продолжают непрерывно приниматься через Telegram-бот
    Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

    Сервис был запущен в июне 2024 года и уже стал привычным каналом связи с государственными органами. Чтобы отправить обращение, достаточно авторизоваться в Telegram чат, прикрепить фото проблемы, указать адрес и кратко описать ситуацию — заявка автоматически поступает в работу без лишних обращений или звонков.

    Одним из ключевых преимуществ платформы является прозрачность. Пользователь видит статус заявки на каждом этапе, а после выполнения работ может получить фотоотчет и оценить качество исполнения.

    Все обращения распределяются по 21 категории, от уборки территорий и вывоза мусора до ремонта дорог, освещения, озеленения и очистки водоемов, что позволяет быстрее провести сортировку и направить их профильным службам.

    По итогам 2025 года через чат-бот поступило более 26 тысяч обращений, из которых свыше 24 тысяч заявок были успешно выполнены. Наиболее востребованной категорией остается уборка территорий.

    В первом квартале 2026 года уже поступило более четырех тысяч заявок, большинство из них уже исполнены.

    — Telegram-бот показывает, что цифровые сервисы могут значительно улучшать взаимодействие между жителями и государством, способствовать оперативному реагированию на проблемы, повышать эффективность работы акиматов и добиваться видимых результатов в наведении порядка в городе и стране, — отметили в ведомстве.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил о значимости общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» на церемонии награждения ученых.

    Диана Калманбаева
