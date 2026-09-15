Более 200 жителей ВКО ждут пересадки органов

В Восточном Казахстане в Едином листе ожидания на трансплантацию находятся 207 человек, при этом за весь прошлый год пересадку органов получили только четыре жителя региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Наибольшая потребность — в донорских почках. Они необходимы примерно 90% восточноказахстанцев, включенных в лист ожидания. Есть также пациенты, которым требуется пересадка печени, сердца и легких.

При этом лист ожидания не работает по принципу обычной очереди, где преимущество получает тот, кто зарегистрирован раньше.

— Подбор осуществляется по медицинской и тканевой совместимости донора и реципиента. Пациент остается в регистре до трансплантации либо до изменения медицинского статуса, — пояснили в управлении здравоохранения ВКО.

Максимального срока ожидания не существует. Подходящий донорский орган может появиться через несколько месяцев, но ожидание может растянуться и на годы.

На этом фоне число проведенных трансплантаций остается небольшим. В 2025 году почку пересадили четырем жителям ВКО. С начала 2026 года по 12 мая трансплантацию получили еще шесть человек — пятерым пересадили почку, одному — печень.

Все десять операций были проведены от прижизненных доноров.

Еще одна тяжелая цифра — смертность среди пациентов, которые находились в листе ожидания. В 2025 году умерли 25 таких жителей ВКО. Из них 21 ожидал пересадку почки, двое — печени и еще двое — легких. С начала 2026 года по 12 мая зарегистрировано еще девять случаев смерти среди ожидавших трансплантацию.

При этом в облздраве особо подчеркивают, что напрямую связывать каждый такой случай с отсутствием донорского органа некорректно.

— Статистически это означает, что пациент умер, находясь в листе ожидания и не успев получить трансплантацию. Непосредственной причиной может быть прогрессирование основного заболевания или его осложнения. В Казахстане ежегодно более 300 пациентов умирают в период ожидания трансплантации, — сообщили в управлении здравоохранения.

Одной из причин столь большого разрыва между числом ожидающих и количеством операций остается нехватка донорских органов. Особенно остро стоит вопрос посмертного донорства.

В прошлом году в Восточном Казахстане выявили пять потенциальных посмертных доноров. В двух случаях родственники дали согласие на изъятие органов. В результате мультиорганных заборов трансплантацию смогли провести 12 пациентам, в том числе детям.

В целом по Казахстану в 2025 году провели 310 трансплантаций, но только 68 органов были получены от посмертных доноров. За первое полугодие 2026 года из 150 проведенных операций на посмертное донорство пришлось 30.

Ранее сообщалось, что два посмертных донора в ВКО помогли спасти жизни нескольких пациентов.