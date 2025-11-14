РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:37, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 180 пакетов с порошком изъяли у 19-летнего наркокурьера в Семее

    В ходе ОПМ «Карасора-2025» задержан 19-летний житель Семея, занимавшийся сбытом психотропных веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП области Абай.

    Более 180 пакетов с порошком изъяли у 19-летнего наркокурьера в Семее
    Фото: ДП области Абай

    В управление по противодействию наркопреступности департамента полиции области Абай поступила оперативная информация о том, что 19-летний житель города Семей незаконно хранит психотропные вещества в особо крупном размере с целью сбыта.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПН и спецподразделения «Арлан» ДП области Абай был задержан подозреваемый.

    При личном обыске у него обнаружены и изъяты металлический предмет со следами нагара, 19 полимерных пакетов, обмотанных изоляционной лентой черного цвета с порошкообразным веществом белого цвета, а также перчатки и ключи. На месте происшествия дополнительно изъят сотовый телефон марки «Samsung S25».

    В результате обыска арендованной квартиры подозреваемого полицейскими изъят 101 полимерный пакет, обмотанный изоляционной лентой белого цвета, 66 аналогичных пакетов, обмотанных черной и белой лентой, сотовый телефон марки «Samsung A12», перчатки.

    Все изъятое направлено на судебно-химическую экспертизу. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления задержанным каннабиноидов.

    В ходе допроса он пояснил, что с апреля 2025 года работает курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. По указанию куратора он забрал из тайника в городе Павлодар психотропное вещество «мефедрон» в количестве 300 гр., после чего привез его в Семей, где расфасовал и начал делать тайниковые закладки. Во время очередной попытки распространения наркотика был задержан сотрудниками полиции.

    В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.

    Ранее алматинца задержали в Шымкенте с двумя килограммами «синтетики».

    Теги:
    Семей Синтетические наркотики Наркотики Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Область Абай Наркомагазины
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают