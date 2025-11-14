РУ
    Алматинца задержали в Шымкенте с двумя килограммами «синтетики»

    Во время проверки у подозреваемого обнаружили несколько пакетов с порошкообразным веществом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео МВД

    По данным правоохранительных органов, задержанный занимался распространением синтетических наркотиков в Шымкенте.

    — При проверке у жителя Алматы обнаружено и изъято четыре обмотанных скотчем полиэтиленовых пакета с белым порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это психотропные вещества общим весом около двух килограммов, — сообщили в ДП Шымкента.

    Следствием установлено, что подозреваемый перемещался на междугороднем автобусе, что позволяло ему скрывать маршруты.

    — По данному факту проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Полиция напоминает об уголовной ответственности за распространение наркотиков, — подчеркнули в ведомстве.

    Напомним, в Казахстане пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Ликвидированы шесть нарколабораторий, пресечено 50 внутренних каналов поставки наркотиков.

