РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Қарасора-2025»: в Казахстане ликвидировали шесть нарколабораторий

    По стране с июня по октябрь 2025 года изъято более 27 тонн наркотических средств, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    «Қарасора-2025»: в Казахстане ликвидировали шесть нарколабораторий
    Фото: Polisia.kz

    Министерством внутренних дел РК подведены итоги республиканской операции «Қарасора — 2025», направленной на противодействие незаконному обороту и культивированию наркосодержащих растений. 

    С июня по октябрь выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений. Всего изъято более 27 тонн наркотических средств. Также уничтожено свыше 110 тысяч кустов наркосодержащих растений.

    Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Полицией ликвидированы шесть нарколабораторий, пресечено 50 внутренних каналов поставки наркотиков.

    В Жамбылской области изъято более 200 кг марихуаны.

    В аэропорту Алматы предотвращена попытка ввоза в страну трех килограммов марихуаны гражданином Индии.

    В Жезказгане изъято 100 кг марихуаны.

    В Кызылординской области изъято 928 кустов конопли весом 300 кг. 

    Напомним,  широкомасштабная операция «Қарасора-2025» ежегодно проводится в летне-осенний период, с 1 июня по 31 октября в сезон произрастания наркосодержащих растений. Особое внимание уделяется южным регионам страны, где находится сырьевая база произрастания и культивирования наркосодержащих растений.  В борьбе с наркопреступностью полиция использовала беспилотные летательные аппараты. 

    Теги:
    МВД РК Наркотики Борьба с наркотиками
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают