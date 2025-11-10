«Қарасора-2025»: в Казахстане ликвидировали шесть нарколабораторий
По стране с июня по октябрь 2025 года изъято более 27 тонн наркотических средств, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Министерством внутренних дел РК подведены итоги республиканской операции «Қарасора — 2025», направленной на противодействие незаконному обороту и культивированию наркосодержащих растений.
С июня по октябрь выявлено 3,5 тысячи наркоправонарушений. Всего изъято более 27 тонн наркотических средств. Также уничтожено свыше 110 тысяч кустов наркосодержащих растений.
Пресечена деятельность четырех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Полицией ликвидированы шесть нарколабораторий, пресечено 50 внутренних каналов поставки наркотиков.
В Жамбылской области изъято более 200 кг марихуаны.
В аэропорту Алматы предотвращена попытка ввоза в страну трех килограммов марихуаны гражданином Индии.
В Жезказгане изъято 100 кг марихуаны.
В Кызылординской области изъято 928 кустов конопли весом 300 кг.
Напомним, широкомасштабная операция «Қарасора-2025» ежегодно проводится в летне-осенний период, с 1 июня по 31 октября в сезон произрастания наркосодержащих растений. Особое внимание уделяется южным регионам страны, где находится сырьевая база произрастания и культивирования наркосодержащих растений. В борьбе с наркопреступностью полиция использовала беспилотные летательные аппараты.