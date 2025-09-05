Операция «Қарасора-2025»: изъято 6 тонн наркотических средств

Спикер рассказал о широкомасштабной операции «Қарасора-2025», которая ежегодно проводится в летне-осенний период, с 1 июня по 31 октября в сезон произрастания наркосодержащих растений в южных регионах Казахстана.

- Выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта, 220 фактов культивирования конопли. Из незаконного оборота изъято 6 тонн наркотических средств, 2 тонны марихуаны, 47 килограммов гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 килограммов синтетических наркотиков, 8,5 тонны прекурсоров. Изъято и уничтожено более 27 тысяч кустов наркосодержащих растений. Ликвидировано 9 нарколабораторий и пресечена деятельность 3 ОПГ, в том числе 1 транснациональной, – сказал К.Альжанов.

По его словам, особое внимание в период операции уделяется южным регионам страны, где находится сырьевая база произрастания и культивирования наркосодержащих растений.

Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в Жамбылской области составляет более 63 тысячи гектаров на территории 7 районов области. В Шуском регионе действует Межрегиональный отдел «Дельта-Долина». На период ОПМ данное подразделение усиливается прикомандированными сотрудниками, военнослужащими специальных подразделений МВД и Нацгвардии, вооружением, спецсредствами, беспилотными летательными аппаратами и автотранспортом повышенной проходимости, вертолетами.

Спикер также отметил, что операция проводится и в других регионах, таких Кызылординская и прилегающие к ней районы Актюбинской, Улытауской и Туркестанской областей, а в последние годы Алматинская и область Жетысу.

Как сообщил К.Альжанов, Комплексным планом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы предусмотрено приобретение для МВД беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться для поиска наркоплантации и фиксации нарколабораторий, а также для решения других оперативных задач, стоящих перед органами внутренних дел. В рамках комплексного плана предусмотрено приобретение сейсмических датчиков для скрытого оперативного наблюдения на выявленных плантациях и предполагаемых нарколабораториях.