Операция «Қарасора-2025»: изъято 6 тонн наркотических средств
В борьбе с наркопреступностью полиция будет широко использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
Спикер рассказал о широкомасштабной операции «Қарасора-2025», которая ежегодно проводится в летне-осенний период, с 1 июня по 31 октября в сезон произрастания наркосодержащих растений в южных регионах Казахстана.
- Выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта, 220 фактов культивирования конопли. Из незаконного оборота изъято 6 тонн наркотических средств, 2 тонны марихуаны, 47 килограммов гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 килограммов синтетических наркотиков, 8,5 тонны прекурсоров. Изъято и уничтожено более 27 тысяч кустов наркосодержащих растений. Ликвидировано 9 нарколабораторий и пресечена деятельность 3 ОПГ, в том числе 1 транснациональной, – сказал К.Альжанов.
По его словам, особое внимание в период операции уделяется южным регионам страны, где находится сырьевая база произрастания и культивирования наркосодержащих растений.
Общая площадь произрастания дикорастущей конопли в Жамбылской области составляет более 63 тысячи гектаров на территории 7 районов области. В Шуском регионе действует Межрегиональный отдел «Дельта-Долина». На период ОПМ данное подразделение усиливается прикомандированными сотрудниками, военнослужащими специальных подразделений МВД и Нацгвардии, вооружением, спецсредствами, беспилотными летательными аппаратами и автотранспортом повышенной проходимости, вертолетами.
Спикер также отметил, что операция проводится и в других регионах, таких Кызылординская и прилегающие к ней районы Актюбинской, Улытауской и Туркестанской областей, а в последние годы Алматинская и область Жетысу.
Как сообщил К.Альжанов, Комплексным планом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026-2028 годы предусмотрено приобретение для МВД беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться для поиска наркоплантации и фиксации нарколабораторий, а также для решения других оперативных задач, стоящих перед органами внутренних дел. В рамках комплексного плана предусмотрено приобретение сейсмических датчиков для скрытого оперативного наблюдения на выявленных плантациях и предполагаемых нарколабораториях.