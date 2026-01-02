Более 1,8 тыс. новых вагонов и локомотивов поставят в Казахстан

По итогам 2025 года железнодорожная отрасль показала рекордные показатели: объем перевозок достиг порядка 318 млн тонн, что подтверждает устойчивый рост отрасли. В 2026 году прогнозируемый объем перевозок составит 327 млн тонн. Транзитные перевозки при этом показывают стабильный ежегодный рост на уровне 20%.

— Продолжается работа по формированию полноценного железнодорожного каркаса страны. В текущем году завершили крупные проекты: Достык — Мойынты и обводная Алматы общей протяженностью 911 км, что позволило увеличить пропускную способность сети в 5 раз и ускорить транзитные перевозки. В следующем году будут завершены стратегические проекты строительства на участках «Кызылжар — Мойынты» и «Дарбаза — Мактаарал», а также модернизация направлений «Алтынколь — Жетыген» и «Бейнеу — Мангыстау», — отметил вице-министр.

Дополнительно внедряются современные системы регулирования поездов, что напрямую повысит безопасность движения и пропускную способность железных дорог.

Продолжается капитальный ремонт железнодорожных путей, в 2025 году отремонтировано 1,5 тыс. км, а в 2026 году планируется 1,6 тыс. км.

Планируется поставка 236 локомотивов, свыше 1,4 тыс. грузовых и 191 современных пассажирских вагонов. Это существенно улучшит надежность и качество транспортных услуг.

Активно развиваются и международные транспортные коридоры: Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и Север-Юг.

В рамках наращивания пропускной способности ТМТМ реализуются проекты по модернизации портовой инфраструктуры, отечественный торговый флот пополнится 4 паромами. На 2026 год планируется довести объем контейнеропотока до 90 тыс. ДФЭ.

По коридору Север — Юг в следующем году будут завершены модернизация ж/д участков в западном регионе страны.

В рамках поручений Президента в стране реализуется масштабная программа модернизации вокзалов. Работы ведутся поэтапно, и будут завершены в 2026 году.