Более 163 млн тенге вернут жителям Туркестанской области за незаконное подключение к газу

Согласно установленным фактам, в период с 4 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года филиал незаконно взыскивал с потребителей региона оплату за подключение и пломбирование при первичном пуске газа. Общая сумма неправомерных начислений составила 163 545 574 тенге, сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

По итогам рассмотрения административного дела, филиал был признан виновным в соответствии с частью 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и оштрафован на сумму 16 354 557,4 тенге. Департаментом было также вынесено обязательное предписание о возврате потребителям незаконно взысканных сумм.

Решение регулятора газовой компанией было оспорено в судебном порядке, однако Специализированный межрайонный административный суд Туркестанской области отказал в удовлетворении иска, апелляционная инстанция оставила решение без изменений, а кассационная жалоба, поданная в Верховный Суд Республики Казахстан, была отозвана самим заявителем.

— На текущий момент ведётся практическая реализация предписания — возврат незаконно изъятых средств потребителям Туркестанской области. Данный процесс находится на особом контроле и направлен на защиту прав граждан, повышение доверия к регулируемым рынкам и обеспечение прозрачности в сфере предоставления коммунальных услуг, — отметили в КРЕМ.

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