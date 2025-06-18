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    08:49, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Кто устанавливает цену на поверку газовых счетчиков в Шымкенте

    Жителям города приходят уведомления о необходимости поверки газовых счетчиков. За услугу лаборатории просят около 5 тысяч тенге. Кто устанавливает тариф, контролирует формирование цен и связано ли это с поставщиком газа АО «QazaqGaz Aimaq», выяснил корреспондент агентства Kazinform.

    Кто устанавливает цену на поверку газовых счетчиков в Шымкенте
    Фото: gwt.kz

    Стоимость поверки не является фиксированной и не устанавливается поставщиком газа. Цена зависит от условий услуги: типа счетчика, наличия демонтажа, выезда специалиста, а также других факторов. Потребителю рекомендуется заранее уточнять, что входит в стоимость: только поверка, либо также транспортировка и оформление документов.

    — Компания не оказывает услуги по поверке счетчиков и не получает за это оплату. Когда подходит срок поверки, мы уведомляем абонента — это наша обязанность в рамках публичного договора. Дальнейшее — в зоне ответственности самого абонента: он сам выбирает аккредитованную лабораторию, заключает договор и оплачивает услугу поверки. Мы поставляем только газ и взимаем плату исключительно за его потребление, — сообщили в филиале.

    В компании также уточнили, что на законодательном уровне процедура поверки регламентирована следующими актами:

    • Согласно пункту 51 главы 4 Приказа Министра энергетики РК от 3 ноября 2014 года № 96, содержание, техническое обслуживание и поверка приборов учета осуществляется собственником прибора.
    • Пункт 52 гласит, что поверка производится в соответствии с подпунктами 11) и 20) статьи 6-2 Закона «Об обеспечении единства измерений».
    • В пункте 53 указано: в случае просрочки срока поверки расчет за объем потребленного газа осуществляется по установленным нормам потребления, а не по показаниям счетчика.
    • Согласно пункту 3.9 Публичного договора, поставщик обязан уведомить потребителя о необходимости поверки за 60 календарных дней до окончания её срока.
    • Пункт 4.16 договора допускает перерасчет по фактическим показаниям только при наличии положительных результатов поверки — и не более чем за шесть месяцев.

    — Поверку может проводить любая организация, имеющая соответствующую лицензию. Это конкурентная среда, и цены могут различаться. Некоторые лаборатории предлагают поверку с выездом на дом — это удобно, но зачастую дороже. Поэтому стоимость может варьироваться, — пояснили специалисты.

    — Наш филиал также не занимается техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования. Эти услуги, включая поверку, находятся в свободной рыночной среде и не регулируются поставщиком газа. Мы их не оказываем и не тарифицируем, — подчеркнули в ШПФ АО «QazaqGaz Aimaq».

    При сдаче счетчика в поверку обязательно необходимо потребовать акт, в котором указываются дата, данные прибора, результат поверки и текущие показания. Этот документ лаборатории направляют в QazaqGaz Aimaq в качестве подтверждения.

    Ранее корреспонденты Kazinform рассказали о ходе газификации столицы и о том, какие жилые и социальные объекты уже подключены к газоснабжению.

    Теги:
    Регионы Казахстана Шымкент ЖКХ Газ
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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