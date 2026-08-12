Более 150 тонн заготовленного сена уничтожили пожары в ВКО

В Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода зарегистрировано 11 пожаров, в результате которых огнем уничтожено более 150 тонн заготовленного сена, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спасатели предупреждают фермеров — одной из причин таких возгораний нередко становится техника, работающая в полях без необходимых средств защиты.

Как сообщили в ДЧС ВКО, многолетний анализ подобных происшествий показывает, что к пожарам во время сенокоса чаще всего приводят неосторожное обращение с огнем и использование сельхозтехники, не оборудованной огнетушителями и искрогасителями.

В разгар заготовки кормов сотрудники государственного пожарного контроля проводят рейды по крестьянским хозяйствам. Особое внимание уделяют полям и местам хранения уже собранного сена.

— Работникам хозяйств разъясняют действия при возникновении пожара, правила использования первичных средств пожаротушения и требования безопасности во время полевых работ. При сенокосе, к примеру, желательно иметь трактор с плугом. В случае возгорания он позволит оперативно провести опашку и не дать огню распространиться дальше, — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

На месте также должны быть приспособленная техника или прицепная емкость для воды объемом не менее пяти кубометров, огнетушители, лопаты и другие средства пожаротушения, отметили в ведомстве.

Отдельные требования действуют и для хранения заготовленных кормов. Скирды необходимо размещать не ближе 15 метров от линий электропередачи, 20 метров от автомобильных дорог и 50 метров от зданий и сооружений.

Складывать сено на крышах сараев и других хозяйственных построек, непосредственно под линиями электропередачи, а также ближе трех метров от внешнего ограждения участка запрещено.

В случае возгорания необходимо незамедлительно обращаться по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что аграрии Казахстана заготовили 77% запланированного объема сена.