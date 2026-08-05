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    Аграрии Казахстана заготовили 77% запланированного объема сена

    В регионах Казахстана продолжается кормозаготовительная кампания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Аграрии Казахстана заготовили 77% запланированного объема сена
    Фото: Министерство сельского хозяйства

    По оперативным данным акиматов областей, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 19,8 млн тонн кормов, что составляет около 77% от запланированного объема сена на предстоящий зимне-стойловый период.

    На сегодня заготовлено 17,1 млн тонн сена, 1,5 млн тонн сенажа, 362,3 тыс. тонн концентрированных кормов, 91,7 тыс. тонн силоса и 777,2 тыс. тонн соломы.

    Для обеспечения стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страховых запасов АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости резерв будет использован для обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами.

    Кормозаготовительная кампания продолжается во всех регионах страны. К началу зимне-стойлового периода 2026–2027 годов планируется заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

    МСХ РК совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании. Проводимый мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.

    Ранее сообщалось, что один рулон сена продается по 6,5-12 тысяч теңге в Атырауской области.

    Сельское хозяйство Аграрии Минсельхоз
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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