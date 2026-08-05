Аграрии Казахстана заготовили 77% запланированного объема сена

В регионах Казахстана продолжается кормозаготовительная кампания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По оперативным данным акиматов областей, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 19,8 млн тонн кормов, что составляет около 77% от запланированного объема сена на предстоящий зимне-стойловый период.

На сегодня заготовлено 17,1 млн тонн сена, 1,5 млн тонн сенажа, 362,3 тыс. тонн концентрированных кормов, 91,7 тыс. тонн силоса и 777,2 тыс. тонн соломы.

Для обеспечения стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страховых запасов АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости резерв будет использован для обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами.

Кормозаготовительная кампания продолжается во всех регионах страны. К началу зимне-стойлового периода 2026–2027 годов планируется заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

МСХ РК совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании. Проводимый мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.

Ранее сообщалось, что один рулон сена продается по 6,5-12 тысяч теңге в Атырауской области.