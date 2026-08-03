Один рулон сена продается по 6,5-12 тысяч теңге в Атырауской области

В Атырауской области продолжаются работы по заготовке необходимых кормов для сезона зимнего содержания скота. На сегодняшний день заготовлено 267,4 тысячи тонн кормов, что составляет 42,7% от плана, передает корреспондент Kazinform.

По информации Атырауского областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, в этом году в регионе планируется заготовить 626,5 тысячи тонн грубых кормов, четыре тысячи тонн силоса и 45,8 тысячи тонн комбикорма. В том числе 55,1 тысячи тонн — это переходящий запас с прошлого года.

На сегодняшний день по области заготовлено 267,4 тысячи тонн кормов. В кампании задействован 741 трактор, 603 сенокосных агрегата и 702 единицы транспортной техники, трудятся 1160 человек.

По словам руководителя отдела управления Жасулана Султангалиева, для стабилизации цен на корма в районах принят ряд мер.

— В целях стабилизации цен на корма между хозяйствами, занимающимися заготовкой кормов, и акиматами сельских округов заключено 78 меморандумов. В рамках данных соглашений цена одного рулона сена установлена в пределах 6 500-8 500 теңге. По области работает 34 торговые точки по продаже комбикорма. Основной этап приобретения комбикорма начинается в осенние месяцы, — сообщил Жасулан Султангалиев.

Примерно 25% необходимых региону грубых кормов поставляется извне. Так, большая часть комбикорма завозится из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

В настоящее время на рынке цена одного рулона сена в зависимости от дальности доставки, района и качества продукции достигает от 6 500 тенге до 12 тысяч теңге.

В области на сегодняшний день разводится свыше 262 тысяч голов крупного рогатого скота, более 646 тысяч овец и коз, более 165 тысяч лошадей и более 46 тысяч верблюдов. Площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает три миллиона гектаров. Из них 2,9 миллиона гектаров составляют пастбища, а 44,3 тысячи гектаров — сенокосные угодья.

Напомним, Казахстан заготовил к зиме 15,9 млн тонн кормов.