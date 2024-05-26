Более 120 пожарных депо не хватает Казахстану

В Министерстве по ЧС сообщили о нехватке пожарных депо в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время противопожарную защиту территории республики осуществляют 432 пожарных подразделения. На сегодня в приоритетном порядке дополнительно требуется строительство 121 пожарного депо, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что в настоящее время ведется строительство 20 пожарных депо.

— Строительство пожарных депо осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из бюджетов. В случае несогласия с предоставленным ответом, вы вправе обжаловать его в соответствии со статьями 91-93 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, — говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, в текущем году уже зафиксировано около 150 природных пожаров.

— По прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных загорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации, — сообщили в МЧС.

Кроме того, названы регионы, в которых выросло количество пожаров в последние годы. Это область Абай, Атырауская, Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская области.