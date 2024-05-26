РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:29, 26 Май 2024 | GMT +6

    Более 120 пожарных депо не хватает Казахстану

    Пожарные
    Фото: Kazinform

    В Министерстве по ЧС сообщили о нехватке пожарных депо в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В настоящее время противопожарную защиту территории республики осуществляют 432 пожарных подразделения. На сегодня в приоритетном порядке дополнительно требуется строительство 121 пожарного депо, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что в настоящее время ведется строительство 20 пожарных депо. 

    — Строительство пожарных депо осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из бюджетов. В случае несогласия с предоставленным ответом, вы вправе обжаловать его в соответствии со статьями 91-93 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, — говорится в ответе.

    Как сообщалось ранее, в текущем году уже зафиксировано около 150 природных пожаров. 

    — По прогнозам, лето ожидается жарким, имеются высокие риски возникновения природных пожаров. Уже по стране зарегистрировано 27 лесных пожаров и 122 степных загорания. Большая часть из них ликвидирована с участием сил министерства, в том числе с привлечением авиации, — сообщили в МЧС. 

    Кроме того, названы регионы, в которых выросло количество пожаров в последние годы. Это область Абай, Атырауская, Актюбинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская области.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Лесные пожары Спасатели
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!