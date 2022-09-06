Более 100 огнеборцев тушат пожары на склонах гор в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На нескольких участках склонов в Медеуском районе Алматы произошло возгорание сухой травы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 сентября сводный отряд департамента по ЧС по тушению природных пожаров в составе 100 человек ликвидируют загорание сухой травы на нескольких участках склонов в Медеуском районе по улице Сарсенбаева 210, 220, 232. Задействовано 8 единиц техники», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.

Также сообщается, что имеется угроза распространения огня на частные жилые дома.

Алматинцы активно делятся видео с места пожара в соцсетях.





















Кадр из видео