Более 10 человек задержаны в Алматы по делу о мошенничестве на 300 млн тенге

При координации прокуратуры города Алматы правоохранительными органами пресечена деятельность преступных групп, причастных к интернет-мошенничеству и незаконному оформлению кредитов, с общим ущербом свыше 300 млн тенге.

В первом случае злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов и банков, обманом похитили у пожилых граждан деньги, в том числе полученные от продажи квартиры и снятые с банковских депозитов. Передача денег осуществлялась через курьеров служб доставки.

Во втором эпизоде выявлена организованная группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц с последующим вывозом и перепродажей автомобилей, в том числе за пределами РК. Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге.

В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны более 10 подозреваемых, один из подозреваемых объявлен в розыск, проведены десятки обысков, изъяты денежные средства, оружие, мобильные телефоны и документы.

Прокуратура города Алматы предупреждает: госорганы и банки не требуют передачи денежных средств, не осуществляют звонки с угрозами либо запугиванием, под предлогом уголовных дел.

При подозрительных звонках следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

