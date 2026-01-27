РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:27, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Более 10 человек задержаны в Алматы по делу о мошенничестве на 300 млн тенге

    В Алматы пресечены крупные схемы интернет-мошенничества и кредитных афер, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    При координации прокуратуры города Алматы правоохранительными органами пресечена деятельность преступных групп, причастных к интернет-мошенничеству и незаконному оформлению кредитов, с общим ущербом свыше 300 млн тенге.

    В первом случае злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов и банков, обманом похитили у пожилых граждан деньги, в том числе полученные от продажи квартиры и снятые с банковских депозитов. Передача денег осуществлялась через курьеров служб доставки.

    Во втором эпизоде выявлена организованная группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц с последующим вывозом и перепродажей автомобилей, в том числе за пределами РК. Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге.

    В ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны более 10 подозреваемых, один из подозреваемых объявлен в розыск, проведены десятки обысков, изъяты денежные средства, оружие, мобильные телефоны и документы.

    Прокуратура города Алматы предупреждает: госорганы и банки не требуют передачи денежных средств, не осуществляют звонки с угрозами либо запугиванием, под предлогом уголовных дел.

    При подозрительных звонках следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

    Ранее за мошенничество со «списанием» кредитов осудили преступную группу в Астане.

    Мошенничество Интернет-мошенничество Кредит Прокуратура Алматы Задержания
