Более 1 700 бизнес-проектов профинансировано в Казахстане на 482 млрд тенге

рамках исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Правительство совместно с ЕБРР проводят глубокую диагностику компаний, оценивают их инвестиционный потенциал и разрабатывают индивидуальные планы роста. Уже начата работа с 20 предприятиями, а до 2030 года число участников программы достигнет не менее 70 — это формирует сильный слой компаний, готовых к росту.

В стране идет перезагрузка регулирования бизнеса. По принципу «регулирования с чистого листа» пересматриваются требования, убираются устаревшие нормы и обновляется система госконтроля. В результате в Казахстане значительно упрощаются условия для ведения бизнеса.

В текущем году запущена программа льготного финансирования «Өрлеу». Более 1 700 проектов профинансировано на сумму 482 млрд тенге, что подтверждает высокий спрос и эффективность данного инструмента. На базе Фонда «Даму» созданы два гарантийных фонда, которые расширяют доступ предпринимателей к финансированию:

Гарантийный фонд - 1 выдает гарантии портфельным методом, кредитование производится через банки второго уровня по проектам с суммой финансирования до 7 млрд тенге. На текущий момент фонд поддержал 2 384 проекта на сумму 417,7 млрд тенге, предоставив гарантий на 229,9 млрд тенге;

Гарантийный фонд - 2 ориентирован на крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты. По ГФ-2 уже реализовал первый крупный проект стоимостью 7,1 млрд тенге, обеспечив гарантией на 2,8 млрд тенге. Еще один проект на стадии подписания.

В дальнейшем планируется переход к более адресной и точечной поддержке с учетом отраслевых и региональных особенностей, что позволит эффективнее раскрывать потенциал разных сегментов бизнеса.

Таким образом, поддержка предпринимательства развивается непрерывно и охватывает все стадии — от появления идеи до масштабирования. Программа «Өрлеу» и другие меры формируют прочную основу для роста объемов производства. В свою очередь активность бизнеса подтверждает, что предпринимательская среда Казахстана становится более зрелой, устойчивой и динамичной.

