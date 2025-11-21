Болашақ, Үміт, Тұран: как казахстанцы хотели назвать первую АЭС

— Конкурс предоставил возможность получить весь спектр представлений казахстанцев о том, как будет называться атомная станция. Мы, как конкурсная комиссия, приняли решение, основанное на большинстве голосов. Это было очень критическим фактором, чтобы показать, что именно большинство голосов казахстанцев послужило основанием для принятия решения государственной комиссии, — отметил Саткалиев.

По его словам, предлагались варианты названий по географическому признаку и по принадлежности к отрасли — Жарық, Қуат, Іле, Мойынқұм, Үлкен.

— Второе место по количеству было название Болашақ. Также было очень много интересных названий, связанных с внутренними ощущениями казахстанцев, как Уміт, Тұңғыш. Были названия связанные с историческим наследием — Тұран, Ұлы дала, традициями — Тұмар. Было очень интересно. Мы проанализировали все эти названия, но как базовое взяли именно то, которое было поддержано большинством казахстанцев. 889 казахстанцев из 27 тысяч проголосовали за Балхаш, — сказал глава Агентства.

Ранее сообщалось, что победители конкурса на название первой АЭС Казахстана получат сертификаты соавторства через мобильное приложение eGov Mobile в течение месяца.