Боксерша Ангелина Лукас устроила потасовку с соперницей в ОАЭ

3 декабря в Дубае состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого казахстанка Ангелина Лукас проведет бой с танзанийкой Эджин Каянге. Накануне по традиции прошла церемония взвешивания и дуэль взглядов. Девушки показали, что серьезно настроены на поединок и были на взводе. Поэтому они устроили потасовку и начали толкаться. Организаторам пришлось вмешаться и разнимать спортсменок.

Отмеим, что у Лукас сейчас 15 побед, восемь из которых нокаутом, также она один раз проигрывала. Каянге одержала 12 побед (восемь досрочно) и потерпела восемь поражений.

В последний раз на ринг Лукас выходила 14 ноября на бой с американкой Кэтрин Рене, который проиграла, но результат его был аннулирован. Казахстанка заявила также о попытках помешать ей победить извне.

После этого стало известно о двух боях Лукас, запланированных на декабрь.