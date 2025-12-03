РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:15, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Боксерша Ангелина Лукас устроила потасовку с соперницей в ОАЭ

    Казахстанка Ангелина Лукас, выступающая в наилегчайшем весе в женском боксе, провела взвешивание и дуэль взглядов с Эджин Каянге из Танзании накануне вечера бокса в Дубае, передает агентство Kazinform.

    Боксерша Ангелина Лукас сцепилась с соперницей в ОАЭ
    Фото: Instagram Ангелины Лукас

    3 декабря в Дубае состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого казахстанка Ангелина Лукас проведет бой с танзанийкой Эджин Каянге. Накануне по традиции прошла церемония взвешивания и дуэль взглядов. Девушки показали, что серьезно настроены на поединок и были на взводе. Поэтому они устроили потасовку и начали толкаться. Организаторам пришлось вмешаться и разнимать спортсменок.

    Отмеим, что у Лукас сейчас 15 побед, восемь из которых нокаутом, также она один раз проигрывала. Каянге одержала 12 побед (восемь досрочно) и потерпела восемь поражений.

    В последний раз на ринг Лукас выходила 14 ноября на бой с американкой Кэтрин Рене, который проиграла, но результат его был аннулирован. Казахстанка заявила также о попытках помешать ей победить извне. 

    После этого стало известно о двух боях Лукас, запланированных на декабрь. 

    Теги:
    Спорт ОАЭ Ангелина Лукас Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают