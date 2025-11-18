«Пытались сделать все, чтобы я не победила»: поражение Ангелины Лукас официально отменили

Как оказалось, сразу после поединка началось расследование, длившееся четыре дня.

— Расследование было связано с тем, что по правилам WBA и в контракте было указано, что после боя и я, и соперница не покидаем арену и сразу сдаем тест на наркотики и допинг-тест. Я допинг-тест прошла, но моя соперница не прошла допинг-тест. И в связи с этим было открыто расследование. В результате вынесено решение — данный бой недействителен, признан не состоявшимся, такое было вынесено такое решение по итогам расследования, — рассказала Ангелина Лукас.

Спортсменка призналась, что во время подготовки заболела ОРВИ, но не могла получать полноценное лечение медикаментами из-за риска провалить допинг-тест. И в итоге у Лукас допинг не нашли. А вот в крови у соперницы обнаружили запрещенные вещества. Пересмотрев бой, Ангелина Лукас заметила, что оказывается Кэтрин Ренни не выглядела уставшей, между раундами прыгала так, как будто и не проводила тяжелый поединок.

По словам Лукас, в ходе расследования выяснилось, что один из судей перед оглашением результата поменял записки в пользу американки. Кроме того, Лукас заявила, что некие люди из Казахстана, около 5-6 человек, писали организаторам вечера бокса и тренерам Кэтрин Ренни, якобы подсказывая им тактику против Ангелины Лукас.

— Пытались сделать все, чтобы я не победила. Было неприятно это слышать, — заявила Лукас.

Тем не менее, в связи с обнулением результата боя, Ангелина Лукас сохранила свой рейтинг (15-1, 8 КО).

Напомним, что в июне 2025 года Ангелина Лукас защитила пояс чемпионки мира по версии IBO.