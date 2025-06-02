Ангелина Лукас защитила пояс чемпионки мира по версии IBO

Главный бой международного вечера бокса в Таразе вызвал нешуточный интерес, поддержать Ангелину Лукас пришли сотни земляков.

Ангелина Лукас продемонстрировала грамотную тактику и физическое превосходство над своей соперницей. Бой стартовал спокойно, в стартовых раундах спортсменки действовали сдержанно, присматриваясь друг к другу. Инициатива не переходила в решительные действия — обе работали на дистанции, осторожно прощупывая слабые стороны соперницы изредка переходя в размен.

Фото: Kazinform

Переломный момент наступил на рубеже третьего и четвертого раундов. Лукас нащупала ритм и начала методично поджимать Асенхо. Несколько акцентированных ударов в голову заставили чилийскую спортсменку закрыться и перейти в защиту. Лукас не упустила момент, усилила давление, пошла вразмен, активно атаковала корпус, прижимая оппонентку к канатам и не давая ей пространства для маневра.

Ангелина Лукас доминировала вплоть до шестого раунда, после которого тренерский штаб Асенхо принял решение остановить поединок.

Фото: Kazinform

Таким образом, Лукас одержала победу техническим нокаутом, защитила чемпионский пояс и, что немаловажно, взяла исторический реванш за поражение двухлетней давности.

— Спасибо, что вы все пришли меня поддержать, я знала, что не могу вас подвести. Алға Казахстан! — сказала спортсменка после боя.

Ангелина также отметила, что сохраняла хладнокровие и работала осторожно, постепенно прибавляя. Увидев у оппонентки подбитый глаз, поняла, что настало время наращивать темп.

Боксерша рассказала, что после своего поражения она была раздосадована и основательно готовилась к реваншу.

Фото: Kazinform

— Я была готова биться все 10 раундов, но все закончилось раньше. Эту победу я посвящаю всем казахстанцам! — сказала Лукас.

Ранее мы писали, что Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе.