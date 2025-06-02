Ангелина Лукас защитила пояс чемпионки мира по версии IBO
Казахстанская боксерша не оставила сопернице шансов. Бой завершился досрочной победой Ангелины Лукас, передает корреспондент агентства Kazinform.
Главный бой международного вечера бокса в Таразе вызвал нешуточный интерес, поддержать Ангелину Лукас пришли сотни земляков.
Ангелина Лукас продемонстрировала грамотную тактику и физическое превосходство над своей соперницей. Бой стартовал спокойно, в стартовых раундах спортсменки действовали сдержанно, присматриваясь друг к другу. Инициатива не переходила в решительные действия — обе работали на дистанции, осторожно прощупывая слабые стороны соперницы изредка переходя в размен.
Переломный момент наступил на рубеже третьего и четвертого раундов. Лукас нащупала ритм и начала методично поджимать Асенхо. Несколько акцентированных ударов в голову заставили чилийскую спортсменку закрыться и перейти в защиту. Лукас не упустила момент, усилила давление, пошла вразмен, активно атаковала корпус, прижимая оппонентку к канатам и не давая ей пространства для маневра.
Ангелина Лукас доминировала вплоть до шестого раунда, после которого тренерский штаб Асенхо принял решение остановить поединок.
Таким образом, Лукас одержала победу техническим нокаутом, защитила чемпионский пояс и, что немаловажно, взяла исторический реванш за поражение двухлетней давности.
— Спасибо, что вы все пришли меня поддержать, я знала, что не могу вас подвести. Алға Казахстан! — сказала спортсменка после боя.
Ангелина также отметила, что сохраняла хладнокровие и работала осторожно, постепенно прибавляя. Увидев у оппонентки подбитый глаз, поняла, что настало время наращивать темп.
Боксерша рассказала, что после своего поражения она была раздосадована и основательно готовилась к реваншу.
— Я была готова биться все 10 раундов, но все закончилось раньше. Эту победу я посвящаю всем казахстанцам! — сказала Лукас.
Ранее мы писали, что Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе.