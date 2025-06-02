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    23:22, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    Ангелина Лукас защитила пояс чемпионки мира по версии IBO

    Казахстанская боксерша не оставила сопернице шансов. Бой завершился досрочной победой Ангелины Лукас, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ангелина Лукас
    Фото: Kazinform

    Главный бой международного вечера бокса в Таразе вызвал нешуточный интерес, поддержать Ангелину Лукас пришли сотни земляков.

    Ангелина Лукас продемонстрировала грамотную тактику и физическое превосходство над своей соперницей. Бой стартовал спокойно, в стартовых раундах спортсменки действовали сдержанно, присматриваясь друг к другу. Инициатива не переходила в решительные действия — обе работали на дистанции, осторожно прощупывая слабые стороны соперницы изредка переходя в размен.

    Ангелина Лукас
    Фото: Kazinform

    Переломный момент наступил на рубеже третьего и четвертого раундов. Лукас нащупала ритм и начала методично поджимать Асенхо. Несколько акцентированных ударов в голову заставили чилийскую спортсменку закрыться и перейти в защиту. Лукас не упустила момент, усилила давление, пошла вразмен, активно атаковала корпус, прижимая оппонентку к канатам и не давая ей пространства для маневра.

    Ангелина Лукас доминировала вплоть до шестого раунда, после которого тренерский штаб Асенхо принял решение остановить поединок.

    Ангелина Лукас
    Фото: Kazinform

    Таким образом, Лукас одержала победу техническим нокаутом, защитила чемпионский пояс и, что немаловажно, взяла исторический реванш за поражение двухлетней давности.

    — Спасибо, что вы все пришли меня поддержать, я знала, что не могу вас подвести. Алға Казахстан! — сказала спортсменка после боя.

    Ангелина также отметила, что сохраняла хладнокровие и работала осторожно, постепенно прибавляя. Увидев у оппонентки подбитый глаз, поняла, что настало время наращивать темп. 
    Боксерша рассказала, что после своего поражения она была раздосадована и основательно готовилась к реваншу.

    Ангелина Лукас
    Фото: Kazinform

    — Я была готова биться все 10 раундов, но все закончилось раньше. Эту победу я посвящаю всем казахстанцам! — сказала Лукас. 

    Ранее мы писали, что Ангелина Лукас прошла процедуру взвешивания в Таразе.

    Теги:
    Спорт Регионы Ангелина Лукас Жамбылская область Бокс Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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