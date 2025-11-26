РУ
    20:55, 25 Ноябрь 2025

    Ангелина Лукас проведет два боя в декабре: известны подробности

    Выступающая во втором наилегчайшем весе казахстанская боксерша Ангелина Лукас узнала дату своих следующих поединков, передает Kazinform.

    Ангелина Лукас
    Фото: Алексей Поляков / Kazinform

    28-летняя Ангелина Лукас довольно быстро вернется на ринг, после того, как результат ее ноябрьского боя в Египте с американкой Кэтрин Рени был аннулирован. 

    По данным BoxRec, 3 декабря Лукас станет участницей вечера бокса в Дубае (ОАЭ) на арене The Agenda. Имя соперницы не уточняется.

    Фото: BoxRec

    Следующий бой после дубайского Ангелина проведет в Актобе на арене «Жекпе жек» 20 декабря. Пока также неизвестно, кто будет соперницей.

    В обеих случаях BoxRec указывает, что запланированные бои могут быть изменены.

    Аккаунт TJ Boxing promotion в Instagram (промоутеры спортсменки), также пишет о том, что Лукас выступит 3 декабря в ОАЭ, но без уточнения имени соперницы. Ангелину представляют как обладательницу чемпионских поясов IBO, WBF, WIBF и WBC International. Рекорд спортсменки 15-1, 8 КО.

    Напомним, что после отмены результата боя с Рени Ангелина Лукас сделала громкие заявления. 

