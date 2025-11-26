Ангелина Лукас проведет два боя в декабре: известны подробности

28-летняя Ангелина Лукас довольно быстро вернется на ринг, после того, как результат ее ноябрьского боя в Египте с американкой Кэтрин Рени был аннулирован.

По данным BoxRec, 3 декабря Лукас станет участницей вечера бокса в Дубае (ОАЭ) на арене The Agenda. Имя соперницы не уточняется.

Фото: BoxRec

Следующий бой после дубайского Ангелина проведет в Актобе на арене «Жекпе жек» 20 декабря. Пока также неизвестно, кто будет соперницей.

В обеих случаях BoxRec указывает, что запланированные бои могут быть изменены.

Аккаунт TJ Boxing promotion в Instagram (промоутеры спортсменки), также пишет о том, что Лукас выступит 3 декабря в ОАЭ, но без уточнения имени соперницы. Ангелину представляют как обладательницу чемпионских поясов IBO, WBF, WIBF и WBC International. Рекорд спортсменки 15-1, 8 КО.

Напомним, что после отмены результата боя с Рени Ангелина Лукас сделала громкие заявления.