Блокировка мошенников: когда операторы связи подключатся к Антифрод-центру

Советник председателя Национального банка, руководитель цифровой трансформации Бинур Жаленов на мероприятии, посвященном подведению итогов работы Антифрод-центра, сообщил, что один из операторов связи уже работает в пилотном режиме. С этим оператором была успешно протестирована схема подключения к системе.

— Сегодня была подписана законодательная основа, которая позволяет подключать телеком-операторов к Антифрод-центру. В самое ближайшее время мы ожидаем, что все операторы присоединятся к системе. На самом деле они уже все технически подключены, — отметил Бинур Жаленов.

Он добавил, что теперь предстоит наладить процессы: определить, какую информацию и в какие сроки необходимо передавать, какие номера подлежат блокировке, а также выстроить эффективное взаимодействие между операторами связи, банками и регуляторами.

— Это большая системная работа, которая потребует времени, — подчеркнул Бинур Жаленов.

По его словам, важно, чтобы сотовые операторы не ограничивались только техническим подключением к Антифрод-центру, а стали полноценными участниками процесса. Для этого им предстоит внедрить собственные системы управления рисками, скоринговые механизмы и алгоритмы выявления подозрительных операций.

В свою очередь, председатель правления Национальной платежной корпорации Жанар Самаева сообщила, что уже доработаны необходимые нормативно-правовые акты. Они позволяют операторам обмениваться данными с финансовым рынком через Антифрод-центр и блокировать номера в случае получения соответствующей информации.

— Сегодня все банки второго уровня и сотовые операторы имеют свои собственные антифрод-системы, которые проводят внутреннюю аналитику, — добавила Самаева.

Отметим, что сегодня Мажилис принял поправки, внесенные Сенатом, в закон по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг. Теперь документ направлен на подпись Президенту.

Антифрод-центр был запущен 22 июля прошлого года. На сегодня к системе подключено более 200 участников.