Блогеры в Казахстане стали маскировать нелегальные лотереи под деятельность ТОО и продажу курсов

В Казахстане продолжаются судебные процессы в отношении блогеров, обвиняемых в проведении незаконных розыгрышей и лотерей. Один из самых резонансных случаев связан с делом Ерболата Жанабылова и его супруги, которые объявили масштабный розыгрыш автомобилей через собственный курс.

По словам главы управления департамента Агентства по финансовому мониторингу Медета Несипбека, подобная схема — не единичный случай.

— Если раньше они проводили такие мероприятия от своего имени или ИП, то теперь начали маскировать их под деятельность коммерческих организаций, — отметил сообщил руководитель управления департамента превенции и аналитических разработок АФМ Медет Несипбек в подкасте BIZDIÑ ORTA.

Он пояснил, что речь идёт о регистрации ТОО, которые формально продвигают некие курсы или услуги. Однако сами курсы не лицензируются и не проходят никакой проверки.

— В законе о лотерее прописано, что не является лотереей розыгрыш призов коммерческими организациями для продвижения товара или услуги. Этим и пользуются блогеры. В случае Жанабыловых было создано ТОО, продвигавшее курсы. Но насколько этот курс полезен — непонятно, оценку ещё предстоит дать, — сказал представитель АФМ.

По данным Агентства, в подобных схемах могут фигурировать крупные суммы. М. Несипбек отметил, что есть кейсы, когда зарабатывают сотни миллионов, а иногда и миллиарды тенге. В пример он привёл Перизат Кайрат, которая похитила 3,5 млрд тенге.

— Мы заметили тенденцию, что блогеры всё чаще подключаются к онлайн-лотереям и казино, — отметил Медет Несипбек.

По его словам, АФМ совместно с Комитетом по регулированию игорного бизнеса и лотерей направляет материалы в уполномоченные органы, блокирует сайты и выявляет новые формы маскировки незаконной деятельности. Только в этом году было заблокировано более 17 тысяч ссылок на онлайн-казино.

