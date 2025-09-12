На фоне скандалов вокруг Roblox в Казахстане заговорили об усилении цифровой грамотности

Популярная онлайн-игра Roblox остается одной из самых востребованных среди детей в Казахстане и в странах СНГ. Но именно вокруг неё сегодня разворачиваются громкие скандалы.

Журналист Сырым Иткулов, ранее посвятивший отдельный выпуск этой теме, пояснил, что угрозы в Roblox очень разнообразны. По его словам, дети часто становятся жертвами мошенников.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

— Дети ведутся легко: им обещают апгрейд персонажа, донат дешевле официального, и ребенок переводит деньги на карту мошенника. В итоге — ни денег, ни апгрейдов, — отметил он.

По словам журналиста, риск заключается и в неформальных чатах внутри игры.

— В Roblox есть комнаты, имитирующие спальни, кухни. Дети играют и общаются с незнакомцами. Родители думают: английский прокачивает, а на самом деле там может происходить, что угодно, — подчеркнул С. Иткулов.

Он отметил, что обществу нужен информационный иммунитет.

— Элементарная информационная культура — ее надо проводить и среди детей, и отдельно среди взрослых, — сказал журналист.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

На фоне этих обсуждений эксперты всё чаще говорят о необходимости введения уроков цифровой грамотности. Такая инициатива пока не реализована, но она могла бы стать инструментом профилактики интернет-угроз, которые затрагивают как детей, так и взрослых пользователей.

Подробнее — в подкасте BIZDIÑ ORTA по ссылке.

Ранее в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК предупредили родителей о возможных рисках для детей в интернете, в том числе в популярной игре Roblox.