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    14:27, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Блогера оштрафовали за распространение ложной информации в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане суд вынес приговор в отношении местного блогера за размещение недостоверной информации в социальной сети Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform.

    штрафы стат данные
    Фото: Kazinform/ freepik.com

    Согласно материалам дела, 31 мая гражданин К., являясь блогером и пользователем Instagram, на странице «Krisp.tdk» разместил ложную информацию, которая нарушала права и законные интересы гражданки К.

    — Факт размещения ложной информации подтверждается материалами дела, скринами публикаций социальной сети. Размещенный материал нарушает права и законные интересы гражданки К., поскольку сведения в публикации не установлены в законном порядке, — говорится в сообщении Талдыкорганского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

    Блогер свою вину не признал.

    Постановлением суда К. признан виновным по части 5 статьи 456-2 КоАП РК. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 117 960 тенге.

    Постановление не вступило в законную силу.

    Ранее блогера арестовали на 10 суток после социального эксперимента в Алматы.

    Также в Жамбылской области арестовали блогера за агрессивную съемку рекламы.

    Теги:
    Соцсети Закон и право Регионы Штрафы Область Жетысу Суды Блогеры Талдыкорган
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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