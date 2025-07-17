Блогера оштрафовали за распространение ложной информации в Талдыкоргане

Согласно материалам дела, 31 мая гражданин К., являясь блогером и пользователем Instagram, на странице «Krisp.tdk» разместил ложную информацию, которая нарушала права и законные интересы гражданки К.

— Факт размещения ложной информации подтверждается материалами дела, скринами публикаций социальной сети. Размещенный материал нарушает права и законные интересы гражданки К., поскольку сведения в публикации не установлены в законном порядке, — говорится в сообщении Талдыкорганского специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

Блогер свою вину не признал.

Постановлением суда К. признан виновным по части 5 статьи 456-2 КоАП РК. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 117 960 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее блогера арестовали на 10 суток после социального эксперимента в Алматы.

Также в Жамбылской области арестовали блогера за агрессивную съемку рекламы.