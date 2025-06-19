Блогера арестовали на 10 суток после социального эксперимента в Алматы
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы привлек блогера к ответственности за проявление неуважения к окружающим, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дело в отношении Т. было рассмотрено по части 1 статьи 434 КоАП РК.
Судом установлено, что Т., проводя «социальный эксперимент», нарушил общественный порядок, загрязнил общественное место, проявил неуважение к окружающим, ввел себя вызывающе с окружающими лицами. Все действия были зафиксированы на видео и впоследствии опубликованы в социальных сетях. В суде мужчина признал вину и подтвердил факты, изложенные в материалах дела.
Санкция части 1 статьи 434: Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и иные подобные действия, выражающие явное неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, – влекут наложение штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
— Постановлением суда Т. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — говорится в сообщении суда.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Накануне в Жамбылской области арестовали блогера за агрессивную съемку рекламы.