В Жамбылской области арестовали блогера за агрессивную съемку рекламы

В Жамбылской области агрессивная съемка рекламы обернулась арестом для одного из блогеров. Сотрудниками полиции он привлечен к ответственности за грубое нарушение общественного порядка при съемке рекламы одного из супермаркетов.

— Стремясь привлечь внимание потенциальных зрителей, он инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и несколько громко общался с пассажиркой, что возможно испугало прохожих. Правонарушитель установлен и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Таким образом, агрессивная съемка рекламы супермаркета обернулась для него арестом на 10 суток, — сообщили в МВД.

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание граждан на необходимость соблюдения правопорядка и общепринятых норм поведения в общественных местах, исключающих нарушение законодательства и причинение неудобств окружающим.

Ранее в Алматы прекратили дело в отношении блогера, оскорбившего Мукагали Макатаева.