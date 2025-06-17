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    11:18, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Жамбылской области арестовали блогера за агрессивную съемку рекламы

    Блогер, грубо нарушивший общественный порядок, привлечен к ответственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    В Жамбылской области арестовали блогера из-за агрессивной съемки рекламы
    Фото: МВД РК

    В Жамбылской области агрессивная съемка рекламы обернулась арестом для одного из блогеров. Сотрудниками полиции он привлечен к ответственности за грубое нарушение общественного порядка при съемке рекламы одного из супермаркетов.

    — Стремясь привлечь внимание потенциальных зрителей, он инсценировал разбивание лобового стекла автомобиля и несколько громко общался с пассажиркой, что возможно испугало прохожих. Правонарушитель установлен и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Таким образом, агрессивная съемка рекламы супермаркета обернулась для него арестом на 10 суток, — сообщили в МВД.

    Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание граждан на необходимость соблюдения правопорядка и общепринятых норм поведения в общественных местах, исключающих нарушение законодательства и причинение неудобств окружающим.

    Ранее в Алматы прекратили дело в отношении блогера, оскорбившего Мукагали Макатаева.

    Теги:
    МВД РК Арест Соцсети Регионы Казахстана Полиция Жамбылская область Блогеры Реклама Социальные сети
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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