Дело в отношении блогера, оскорбившего Мукагали Макатаева, прекратили в Алматы

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РК (Оскорбление) за опубликованное видео, в котором он резко высказался в адрес поэта Мукагали Макатаева.

Как сообщили в пресс-службе городского суда в ответ на запрос агентства, дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Корреспондент Kazinform также связался с сыном поэта Жулдызом Макатаевым. По его словам, на суде Алишер Теменов публично извинился, рассказал о семейных обстоятельствах и пообещал записать видео с опровержением своих слов. Учитывая это, семья приняла его извинения.

Кроме того, Алишер Теменов обязался выплатить компенсацию в размере 3 миллионов тенге, из которых 2 миллиона были переданы сразу после заседания.

Что делать, если вас оскорбили, читайте по ссылке.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК назвали размер штрафа, предусмотренный законодательством страны за оскорбление личности.