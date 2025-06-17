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    20:31, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело в отношении блогера, оскорбившего Мукагали Макатаева, прекратили в Алматы

    В Наурызбайском районном суде Алматы состоялось заседание по делу блогера Алишера Теменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дело в отношении блогера, оскорбившего Мукагали Макатаева, прекратили в Алматы
    Фото: кадр из видео

    В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РК (Оскорбление) за опубликованное видео, в котором он резко высказался в адрес поэта Мукагали Макатаева.

    Как сообщили в пресс-службе городского суда в ответ на запрос агентства, дело было прекращено в связи с примирением сторон.

    Корреспондент Kazinform также связался с сыном поэта Жулдызом Макатаевым. По его словам, на суде Алишер Теменов публично извинился, рассказал о семейных обстоятельствах и пообещал записать видео с опровержением своих слов. Учитывая это, семья приняла его извинения.

    Кроме того, Алишер Теменов обязался выплатить компенсацию в размере 3 миллионов тенге, из которых 2 миллиона были переданы сразу после заседания.

    Что делать, если вас оскорбили, читайте по ссылке

    Ранее в Министерстве внутренних дел РК назвали размер штрафа, предусмотренный законодательством страны за оскорбление личности. 

    Теги:
    Алматы Суды Блогеры
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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