Блэкаут в Сан-Франциско: почти треть города осталась без электричества

В результате аварии около 130 тыс. домов и предприятий остались без электричества, многие кварталы полностью погрузились в темноту.

Из-за перебоев в электроснабжении были вынуждены закрыться рестораны и магазины. Отключение также привело к сбоям в работе общественного транспорта и временному прекращению обслуживания на некоторых станциях.

Департамент по управлению чрезвычайными ситуациями Сан-Франциско сообщил о перебоях в транспортном сообщении по всему городу и рекомендовал гражданам избегать необязательных поездок.

Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике произошло крупное отключение электроэнергии, затронувшее столицу Санто-Доминго, курорт Пунта-Кана и другие регионы страны.