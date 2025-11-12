Масштабный блэкаут произошел в Доминикане

Инцидент начался с аварии на электростанции в городе Сан-Педро-де-Макорис, после чего произошла цепная реакция, вызвавшая массовые отключения других электростанций и подстанций по всей стране. Точная причина исходной аварии пока не установлена.

Больше всего пострадали Санто-Доминго и туристический регион Пунта-Кана, однако сообщения о перебоях поступали из разных частей страны. Блэкаут парализовал работу общественного транспорта, включая метро и канатные дороги в столице. Больницы, банки и другие крупные учреждения перешли на питание от резервных генераторов, тогда как многие жилые дома и малые предприятия остались полностью без электричества.

К вечеру подача электроэнергии начала восстанавливаться. Министр энергетики Доминиканской Республики Хоель Сантос Эчаваррия сообщил, что к этому времени удалось восстановить более 527 мегаватт мощности, около 15% национального потребления. По его словам, объемы генерации будут постепенно увеличиваться по мере стабилизации энергосистемы.

Ранее масштабный блэкаут на фоне рекордной жары произошел в Ираке.