    16:51, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Блэкаут в Берлине: около 45 тысяч домов без электроэнергии

    В немецкой столице произошло крупное отключение электроэнергии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Блэкаут в Берлине: около 45 тысяч домов без электроэнергии
    Фото: Berlin.de

    По данным оператора сети электроснабжения Stromnetz Berlin, масштабное отключение электроэнергии на юго-западе Берлина затронуло 45 400 домохозяйств и 2200 предприятий.

    Пока сообщается, что причиной стал пожар на вантовом мосту через Тельтовский канал, повредивший несколько кабелей, ведущих к расположенной неподалеку электростанции Лихтерфельде. Утром 4 января электроснабжение было частично восстановлено примерно в 7 тысяч домах и 150 предприятиях. Тем не менее, 35 тысяч домохозяйств остаются без электроэнергии и отопления.

    Пострадали районы Николассе, Целендорф, Ванзее и Лихтерфельде. В связи с отключением электроэнергии и холодной погодой районная администрация Штеглиц-Целендорфа и гуманитарные организации создают временные убежища для пострадавших.

    Полиция отметила в социальных сетях, что отключение электроэнергии может также повлиять на мобильную и стационарную связь. На месте работают экстренные службы. Жители могут в любое время связаться с полицией на месте или в ближайших отделениях, если у них возникнут вопросы или в случае чрезвычайной ситуации.

    Кроме того, полиция объявила об усилении патрулирования в темное время суток. В район направлено около 300 дополнительных полицейских. Некоторые районы будут освещены вечером и ночью. Берлинская пожарная служба создала несколько центров экстренной связи.

    О крупной трагедии в новогоднюю ночь на швейцарском курорте Кран-Монтана, которая унесла жизни более 40 человек, читайте здесь.

    Арнур Рахимбеков
