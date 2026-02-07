Благоустройство рощи Баума в Алматы завершат к 1 июня

— Когда будет закончено благоустройство — у нас сроки поставлены до 1 июня 2026 года. Хотя по проекту, если не ошибаюсь, было до 15 июля. Так что ко Дню защиты детей мы уже планируем полностью открыть территорию, — сказал Алмасхан Сматлаев.

По его словам, в ходе реконструкции в одном из самых знаковых природных уголков мегаполиса проводятся только экологические работы.

— Работы проводятся исключительно экологические: используются геосетки, отсевы. Детские площадки, которые стоят со времен Советского Союза — железные, в то же время небезопасные — будут заменены на экологически деревянные детские площадки, — отметил он.

Также, как сообщил замакима, в роще будет усилена система безопасности.

— Будут установлены видеокамеры, улучшено освещение и размещены три полицейских пункта. Потому что, если вы даже сейчас пройдетесь там в вечернее время, почувствуете, что территория небезопасна, — добавил Сматлаев.

Комментируя инцидент с незаконной вырубкой деревьев, произошедший в роще Баума в прошлом году, заместитель акима подчеркнул, что ведутся следственные действия и расследование находится в ведении полиции.

Отметим, в ночь с 25 на 26 октября в роще Баума была зафиксирована незаконная порубка деревьев пород клен остролистный и белая акация, а также подпил 11 деревьев, преимущественно породы вяз мелколистный. На месте происшествия были обнаружены две ручные пилы и одна бензопила.

Роща Баума была заложена в 1894 году по инициативе ученого-лесовода и лесного ревизора Семиреченской области Эдуарда Баума. Роща находится в коммунальной собственности акимата Алматы и при этом имеет статус особо охраняемой природной территории — государственного памятника природы. Площадь объекта составляет более 139 гектаров.

На территории рощи произрастает 49 видов деревьев, из них семь хвойных и 42 лиственных, что делает ее одним из немногих сохранившихся зеленых массивов в мегаполисе.

Отметим, что в 2025 году в Алматы стартовало комплексное преображение Рощи Баума.

Акимат города ранее представил обновленный дизайн проекта.