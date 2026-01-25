РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:00, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Бизнес за постепенное повышение НДС — эксперт

    На V Национальном курултае в Кызылорде Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что внедрение нового Налогового кодекса должно сопровождаться открытым диалогом с общественностью и возможностью корректировок. В эфире радио Jibek Joly эксперт по налогам Максим Барышев озвучил позицию казахстанского бизнеса о необходимости поэтапного повышения НДС, передает корреспондент Kazinform.

    Максим Барышев
    Фото: Партия Respublica

    Спикер уверен, чтобы не получить обратного эффекта для экономики, в виде отрицательных показателей, необходимо постепенно и осторожно повышать НДС, при этом делая определенные замеры в экономике страны.

    — Просят ставку налога на добавленную стоимость не повышать сразу же с 12 до 16 процентов, а сделать определенный переходный период. При этом нужно постоянно делать экономические замеры, к каким изменениям привело повышение. И если последствия эти негативные, то с 2026, с 2027 предусмотреть возможность обратно откатить НДС до 12%. Но если на экономику это сильно не повлияет, и те меры господдержки, о которых говорит Правительство, будут внедрены, то тогда возможно повысить и до 15 и до 16 процентов, но с интервалом 1 год, — рассуждает Максим Барышев.

    Спикер привел в пример ОАЭ, там ставка в свое время по налогам выросла на 5%, однако для внедрения такого порога потребовалось 5 лет.

    — Пять лет объясняли, готовили бизнес-сообщество к этим изменениям, — объяснил спикер.

    Кроме этого, бизнес обращается к Правительству с просьбой рассмотреть возможность вычетов по корпоративному подоходному налогу по контрактам общеустановленного режима с упрощенной декларацией, чтобы снизить налоговую нагрузку и, тем самым, не повышать цены за произведенную продукцию. Так же предприниматели надеются, что предел оборота по налогу на добавленную стоимость будет увеличен.

    — То есть сейчас он стал 10 тысяч МРП, это 43 200 000 тенге, это больше в два раза. Просят, если снижать, то хотя бы до 15 тысяч МРП и сделать переходный период на год для адаптации, — сказал эксперт.

    Посмотреть полный эфир можно по ссылке на канал радио Jibek Joly. 

    Отметим, 23 января в рамках реализации поручений Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития фискальной политики и цифровизации информационных систем Министерства финансов. Об итогах совещания можете прочитать в материале по ссылке.

    Теги:
    Курултай Малый и средний бизнес Бизнес Налоги Экономика Налоговый кодекс Предпринимательство и власть Национальный курултай
    Айгерим Дуйсембай
    Айгерим Дуйсембай
    Автор
