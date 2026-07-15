Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды в Алматы снова не смогли продать

На аукцион, который должен был пройти 14 июля, не зарегистрировалось ни одного участника.

Объект выставлялся на торги методом повышения цены.

Стартовая цена ТОЦ Kaisar Plaza составляла 47 344 075 556 тенге (без учета НДС), а сумма гарантийного взноса для участия превышала 7,1 миллиарда тенге.

Девятиэтажное здание Kaisar Plaza общей площадью 63 920 квадратных метров было построено в 2017 году. Оно расположено в Алмалинском районе, по улице Желтоксан, 115, на земельном участке площадью 0,7209 гектара. На сегодняшний день объект находится в доверительном управлении дочерней организации ТОО «КУВА» и продолжает функционировать — в нем числятся 53 арендатора.

Напомним, в феврале этого года коммерческое здание, принадлежавшее Кайрату Сатыбалды, уже выставлялось на продажу со стартовой ценой 61,5 млрд тенге.

Однако тогда торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей.

Отметим, что в 2024 году Антикоррупционная служба обнародовала информацию о ряде активов Кайрата Сатыбалды, возвращенных в государство. В перечень вошли административные здания, в том числе бизнес-центр Kaisar Plaza, а также эксклюзивные ювелирные изделия, объекты элитной недвижимости, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, включая активы, возвращенные из-за рубежа. Общая сумма активов тогда составила 732,8 млрд тенге.