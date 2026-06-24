Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды повторно выставили на торги

Компания по управлению возвращенными активами повторно выставила на электронные торги бизнес-центр Kaisar Plaza в Алматы, ранее принадлежавший Кайрату Сатыбалды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информация об аукционах размещена на веб-портале реестра государственного имущества sauda.e-qazyna.kz.

В этот раз стартовую цену снизили на 14 миллиардов тенге.

Стартовая цена ТОЦ Kaisar Plaza общей площадью 63 920 квадратных метров теперь составляет 47 344 075 556 тенге.

Начало электронного аукциона запланировано на 10 июля 2026 года в 12:00.

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Помимо торгово-офисного центра Kaisar Plaza, управляющая компания выставила на торги квартиры в элитных жилых комплексах, а также ювелирные изделия и часы. Стартовая стоимость премиальных аксессуаров оценивается в 517,8 млн тенге. Торги по ним пройдут 9 июля.

Также 14 июля пройдут торги трех квартир: две в ЖК «Парижский квартал» и один в ЖК Green Village. Суммарная стартовая стоимость жилой недвижимости составляет 586,6 млн тенге.

Напомним, в феврале этого года коммерческое здание, принадлежавшее Кайрату Сатыбалды, уже выставлялось на продажу со стартовой ценой 61,5 млрд тенге.

Однако тогда торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия покупателей.

Это здание находится у ТОО «КУВА» до 2030 года. В настоящее время объект передан в доверительное управление дочерней организации товарищества. В бизнес-центре размещены 53 арендатора с различными сроками договоров аренды. Бизнес-центр расположен в Алмалинском районе по улице Желтоксан, 115.

Отметим, что в 2024 году Антикоррупционная служба обнародовала информацию о ряде активов Кайрата Сатыбалды, возвращенных в государство. В перечень вошли административные здания, в том числе бизнес-центр Kaisar Plaza, а также эксклюзивные ювелирные изделия, объекты элитной недвижимости, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, включая активы, возвращенные из-за рубежа. Общая сумма активов тогда составила 732,8 млрд тенге.