Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды в Алматы остался без покупателя
Бизнес-центр в Алматы, ранее принадлежавший Кайрату Сатыбалды, выставлялся на продажу за 61,5 млрд тенге, но желающих приобрести его не нашлось, передает агентство Kazinform.
Аукцион по продаже нежилого здания ТОЦ «Kaisar Plaza» общей площадью 63 920 квадратных метров был назначен на 7 апреля в 10:00, однако не состоялся.
— На момент начала электронного аукциона по объекту продажи в аукционном зале не было зарегистрировано участников, — говорится на сайте электронных торгов.
Ранее Компания по управлению возвращенными активами выставила данный объект на продажу. Бизнес-центр расположен в Алмалинском районе по улице Желтоксан, 115.
Это здание находится у ТОО «КУВА» до 2030 года. В настоящее время объект передан в доверительное управление дочерней организации товарищества. В бизнес-центре размещены 53 арендатора с различными сроками договоров аренды.
Отметим, что в 2024 году Антикоррупционная служба обнародовала информацию о ряде активов Кайрата Сатыбалды, возвращенных в государство. В перечень вошли административные здания, в том числе бизнес-центр Kaisar Plaza, а также эксклюзивные ювелирные изделия, объекты элитной недвижимости, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, включая активы, возвращенные из-за рубежа. Общая сумма активов тогда составила 732,8 млрд тенге.