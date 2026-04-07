    14:16, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды в Алматы остался без покупателя

    Бизнес-центр в Алматы, ранее принадлежавший Кайрату Сатыбалды, выставлялся на продажу за 61,5 млрд тенге, но желающих приобрести его не нашлось, передает агентство Kazinform.

    Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды не нашел покупателя
    Фото: sauda.e-qazyna.kz/kz

    Аукцион по продаже нежилого здания ТОЦ «Kaisar Plaza» общей площадью 63 920 квадратных метров был назначен на 7 апреля в 10:00, однако не состоялся.

    — На момент начала электронного аукциона по объекту продажи в аукционном зале не было зарегистрировано участников, — говорится на сайте электронных торгов. 

    Ранее Компания по управлению возвращенными активами выставила данный объект на продажу. Бизнес-центр расположен в Алмалинском районе по улице Желтоксан, 115. 

    Это здание находится у ТОО «КУВА» до 2030 года. В настоящее время объект передан в доверительное управление дочерней организации товарищества. В бизнес-центре размещены 53 арендатора с различными сроками договоров аренды.

    Отметим, что в 2024 году Антикоррупционная служба обнародовала информацию о ряде активов Кайрата Сатыбалды, возвращенных в государство. В перечень вошли административные здания, в том числе бизнес-центр Kaisar Plaza, а также эксклюзивные ювелирные изделия, объекты элитной недвижимости, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, включая активы, возвращенные из-за рубежа. Общая сумма активов тогда составила 732,8 млрд тенге.

    Возврат активов Алматы Кайрат Сатыбалдыулы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
