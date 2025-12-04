Бывший владелец Pornhub намерен купить активы Лукойла — Reuters

США ввели санкции против Лукойла — крупнейшего частного производителя нефти в России.

Ограничительные меры вынудили Лукойл объявить о продаже иностранных активов, интерес к которым проявили компании Exxon Mobil и Chevron.

Бергмайр отказался сообщить, какие активы его интересуют. По некоторым предположениям, наиболее привлекательным активом для инвестиций является «Lukoil International GmbH», находящийся в Вене, владеющий нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру. Стоимость активов оценивается в 22 млрд долларов.

Интерес к зарубежным активам Лукойла возрос после того, как в прошлом месяце Министерство финансов США разрешило компаниям начать переговоры с российской компанией до 13 декабря.

Сообщается, что Бергмайр в 1990-х годах работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs в Нью-Йорке, а затем занялся частными инвестициями, был основным владельцем MindGeek — люксембургской компании, владеющей такими сайтами, как Pornhub, RedTube и YouPorn, которая была продана в 2023 году канадской компании.

В 2021 году британский рейтинг самых богатых людей The Sunday Times Rich List оценил состояние Бергмайра как минимум в 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов США).

Ранее сообщалось, что Лукойл объявил о намерении продать свои международные активы.