Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла»

21 ноября санкции США в отношении российской компании вступят в полную силу. Однако, в пятницу Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет американским компаниям обсуждать приобретение зарубежных активов «Лукойла» до 13 декабря.

По данным источников Reuters, Chevron рассматривает возможность покупки активов «Лукойла», которые пересекаются с его собственными интересами.

Одним из ключевых активов является 75%-ная доля «Лукойла» в иракском нефтяном месторождении «Западная Курна-2». Ранее Chevron имел ограниченное участие в Ираке, но расширил свое присутствие, подписав в августе 2025 года соглашения о разработке месторождений Насирия и Балад.

«Лукойл» объявил о форс-мажорных обстоятельствах на месторождении «Западная Курна-2» на прошлой неделе после того, как иракское правительство приостановило платежи российской нефтяной компании в соответствии с санкциями США и Великобритании.

Иракские чиновники отмечают, что по меньшей мере три компании — одна китайская и две западные — заинтересованы в холдинге «Лукойл».

Ранее сообщалось, что «Лукойл» объявил о намерении продать международные активы.