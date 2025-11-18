РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:29, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла»

    Chevron изучает возможность покупки некоторых зарубежных активов «Лукойла», после того, как США выдали лицензию, позволяющую вести переговоры с находящимся под санкциями российским производителем нефти, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на MSN.

    Chevron
    Фото: chevron.com

    21 ноября санкции США в отношении российской компании вступят в полную силу. Однако, в пятницу Министерство финансов США выдало лицензию, которая позволяет американским компаниям обсуждать приобретение зарубежных активов «Лукойла» до 13 декабря.

    По данным источников Reuters, Chevron рассматривает возможность покупки активов «Лукойла», которые пересекаются с его собственными интересами.

    Одним из ключевых активов является 75%-ная доля «Лукойла» в иракском нефтяном месторождении «Западная Курна-2». Ранее Chevron имел ограниченное участие в Ираке, но расширил свое присутствие, подписав в августе 2025 года соглашения о разработке месторождений Насирия и Балад.

    «Лукойл» объявил о форс-мажорных обстоятельствах на месторождении «Западная Курна-2» на прошлой неделе после того, как иракское правительство приостановило платежи российской нефтяной компании в соответствии с санкциями США и Великобритании.

    Иракские чиновники отмечают, что по меньшей мере три компании — одна китайская и две западные — заинтересованы в холдинге «Лукойл».

    Ранее сообщалось, что «Лукойл» объявил о намерении продать международные активы.

    Теги:
    Америка Санкции Нефть Россия США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают