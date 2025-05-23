РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:24, 23 Май 2025 | GMT +5

    Бывший управдиректор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск

    Департаментом АФМ по Астане завершено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает агентство Kazinform.

    АФМ
    Фото: АФМ

    Как сообщили в АФМ, они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

    — В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей, — говорится в сообщении.

    Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

    — На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест, — рассказали в АФМ.

    В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Также в АФМ отметили, что бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.

    Ранее сообщалось, на что были потрачены деньги вкладчиков финпирамиды «Sax Invest».

    Теги:
    АФМ Строительство Розыск
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают