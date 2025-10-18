Бывший советник Трампа не признал вину в суде

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу, 17 октября, не признал на первом по его делу заседании суда вину по всем 18 пунктам обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией. Слушание прошло в суде города Гринбелт, штат Мэриленд, указывает американский телеканал CNN.

По прибытии в суд Болтон не стал разговаривать с журналистами, а на заседании заявил о своей невиновости. По итогу его освободили под подписку о невыезде. Следующее слушание по делу назначено на 21 ноября.

Суть дела Болтона

В июле 2021 года представитель Болтона сообщил ФБР, что его электронная почта была взломана людьми, предположительно связанными с иранским правительством. При этом он не сообщил, что политик с помощью этой учетной записи якобы отправлял секретную информацию, указано в материалах дела.

Расследователям удалось выяснить, что Болтон передавал секретные данные через личные аккаунты в электронной почте и мессенджерах. Сообщается, что это были заметки, сделанные на встречах с американскими должностными лицами и иностранными лидерами. В их числе — представляющая гостайну информация о будущих операциях армии США, а также данные о противниках страны, иностранных лидерах и внешней политике американской администрации. Адресатами писем Болтона, как утверждается, были его жена и дочь.

22 августа 2025 года ФБР провело обыски в офисе и доме Болтона. В сентябре издание Politico со ссылкой на материалы суда написало, что у него обнаружили секретные документы, в том числе касающиеся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства».

А 16 октября большое жюри присяжных в штате Мэриленд предъявило Болтону обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией. Джону Болтону инкриминируют восемь эпизодов передачи секретной информации третьим лицам и 10 эпизодов незаконного хранения таких документов. Максимальный срок наказания за каждое преступление составляет до 10 лет.

Комментарий Джона Болтона

Сам политик, который проработал советником Трампа с апреля 2018-го по сентябрь 2019-го и был уволен из-за разногласий, считает, что дело стало следствием безуспешных попыток Минюста США заблокировать публикацию его книги «Комната, где это произошло. Мемуары из Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir, 2020), в которой Трамп подвергается жесткой критике. Таким образом представители на тот момент действующего президента США якобы хотели не допустить публикации негативной информации о нем на фоне президентской кампании 2020 года.

В Минюсте США попытки сорвать публикацию книги объясняли тем, что в книге якобы содержится секретная информация. Сам Болтон до выхода книги передал ее на проверку спецслужбам, проблемные вопросы, как утверждается, были устранены, но Белый дом не предоставил Болтону письменное уведомление о том, что книгу можно публиковать.

Когда книга все же вышла, Трамп заявил, что в ней Болтон «незаконно разгласил много секретной информации», и назвал своего бывшего советника «ничтожеством, которому место в тюрьме».