    05:52, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    Экс-советнику Трампа Джону Болтону предъявили уголовные обвинения

    Джону Болтону, который занимал должность советника по национальной безопасности Дональда Трампа во время его первого срока, предстанет перед судом по федеральным обвинениям в незаконной передаче секретной информации, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    У бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона прошли обыски
    Фото из архива DW

    Он стал уже третьим оппонентом американского лидера, которому в последние недели были предъявлены уголовные обвинения, после бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Болтону в случае признания виновным грозит длительный тюремный срок.

    В августе агенты ФБР провели обыски в доме и офисе политика в рамках расследования дела об обращении с секретной информацией.

    Болтон отрицает вину. Его адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что Болтон обращался с документами надлежащим образом. Ожидается, что он формально сдастся властям в пятницу.

    В четверг Министерство юстиции США представило дело большому жюри в Мэриленде, и оно согласилось, что имеется достаточно доказательств и оснований для предъявления Болтону официальных обвинений.

    Согласно 26-страничному обвинительному заключению, Болтону в общей сложности предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и 10 обвинений в незаконном хранении этой информации.

    Прокуроры, в частности, обвиняют его в незаконной передаче сверхсекретной информации о национальной обороне США с использованием личной электронной почты и других сервисов для обмена сообщениями.

    — Эти документы раскрывали разведывательные данные о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях, — говорится в документе Минюста.

    В заключении говорится, что Джон Болтон отправлял секретные документы по имейлу двум «неуполномоченным лицам», которые не называются, но, как пишут американские СМИ, речь может идти о его супруге и дочери.

    Каждый из пунктов обвинения предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

    Отвечая на вопросы журналистов о своей реакции на обвинения в адрес Болтона, президент Дональд Трамп сказал, что его бывший помощник — «плохой парень».

    Болтон же напомнил, что Трамп безуспешно пытался заблокировать публикацию его мемуаров «Комната, где все произошло» перед выборами 2020 года.

    — Когда мою электронную почту взломали в 2021 году, ФБР было полностью уведомлено об этом. За четыре года предыдущей администрации, после этих проверок, ни одно обвинение не было предъявлено. Затем появился Трамп-2, воплощающий слова главы тайной полиции при Иосифе Сталине: «Покажите мне человека, и я покажу вам преступление», — добавил экс-советник Трампа.

    В августе у бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона прошли обыски в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности, и по приказу директора ФБР Кэша Пателя.

