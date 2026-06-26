Бывшая первая леди Южной Кореи осуждена на 7 лет за взяточничество

В пятницу суд Сеула приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи к семи годам тюремного заключения за получение дорогостоящих подарков в обмен на назначения на должности и деловые услуги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Команда специального прокурора Мин Чжун Ки требовала 7,5 лет тюремного заключения, утверждая, что бывшая первая леди неоднократно использовала свой официальный статус для проведения личных сделок.

По версии следствия, Ким Кон Хи с марта по май 2022 года получила от главы строительной компании ювелирные изделия общей стоимостью свыше 100 млн вон (около 66,7 тысяч долларов), включая ожерелье Van Cleef & Arpels. Взамен бизнесмен рассчитывал на содействие в назначении своего зятя на государственную должность.

Кроме того, следствие утверждает, что в апреле 2022 года бывший глава Национальной комиссии по образованию передал Ким золотую статуэтку черепахи в обмен на назначение на этот пост.

Также Ким подозревают в получении часов Vacheron Constantin от предпринимателя в сентябре 2022 года и картины известного художника Ли Уфана, которую в феврале 2023 года ей якобы подарил бывший прокурор.

Помимо этого, специальная прокуратура обвиняет Ким в том, что в 2022 году она приняла от пастора сумку Dior стоимостью 5,4 млн вон.

Напомним, в январе 2026 года суд приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи к одному году и восьми месяцам тюремного заключения, признав ее виновной в принятии дорогих подарков от Церкви Объединения, полученных в результате деловых переговоров.

Позже экс-первая леди Южной Кореи обжаловала приговор за коррупцию.

25 июня прокуратура потребовала приговорить к смертной казни бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — супруга Ким Кон Хи — по обвинению в организации мятежа после неудачной попытки введения военного положения.