Смертную казнь запросили для бывшего президента Южной Кореи

Специальная группа прокуроров в четверг вновь потребовала назначить бывшему президенту Юн Сок Ёлю смертную казнь по обвинению в организации восстания в результате неудачной попытки введения военного положения в 2024 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

В январе команда специального прокурора просила вынести экс-президенту смертный приговор, но в феврале суд первой инстанции приговорил его к пожизненному заключению за организацию восстания путем объявления военного положения. Позже он обжаловал это решение.

Однако команда специального прокурора подала ходатайство в Высокий суд Сеула, утверждая, что наказание, назначенное судом низшей инстанции, было слишком мягким.

Всего в связи с попыткой ввести в стране военное положение против бывшего президента было возбуждено восемь уголовных дел.

В этом месяце Юн Сок Ёль приговорен еще к 30 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве врагу и злоупотреблении властью.