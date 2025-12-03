Бывшая глава дипслужбы ЕС Могерини освобождена из-под стражи

Бельгийская пресса пишет, что допрос высокопоставленных еврочиновников проходил с 14 часов вторника до поздней ночи. Их подозревают в нецелевом использовании европейских финансовых средств и лоббизме в 2021–2022 году в рамках деятельности «Колледжа Европы» — учебного заведения, в котором готовят будущих дипломатов ЕС.

Во вторник полиция Бельгии по запросу европейской прокуратуры провела обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД), а также в учебном заведении «Колледж Европы» в г. Брюгге, и задержала высокопоставленных дипломатов.

Сегодня Ф.Могерини и С.Саннино освобождены из-под стражи, поскольку они не представляют «риска побега».

Как пишет Le Soir, они были освобождены под залог. Адвокат Федерики Могерини, госпожа Черки, с которой связалась газета, сообщила, что ее клиентка была освобождена «без каких-либо условий»:

— Слушание было долгим и прошло очень хорошо. Мою клиентку освободили без каких-либо условий около полуночи, — прокомментировала адвокат.

