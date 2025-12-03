РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:06, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бывшая глава дипслужбы ЕС Могерини освобождена из-под стражи

    В среду было объявлено, что бывший вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини и глава одного из директоратов Еврокомиссии Стефано Саннино были освобождены из-под стражи после длительного допроса, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Бывшая глава дипслужбы ЕС Могерини освобождена из-под стражи
    Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/picture alliance

    Бельгийская пресса пишет, что допрос высокопоставленных еврочиновников проходил с 14 часов вторника до поздней ночи. Их подозревают в нецелевом использовании европейских финансовых средств и лоббизме в 2021–2022 году в рамках деятельности «Колледжа Европы» — учебного заведения, в котором готовят будущих дипломатов ЕС.

    Во вторник полиция Бельгии по запросу европейской прокуратуры провела обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД), а также в учебном заведении «Колледж Европы» в г. Брюгге, и задержала высокопоставленных дипломатов

    Сегодня Ф.Могерини и С.Саннино освобождены из-под стражи, поскольку они не представляют «риска побега».

    Как пишет Le Soir, они были освобождены под залог. Адвокат Федерики Могерини, госпожа Черки, с которой связалась газета, сообщила, что ее клиентка была освобождена «без каких-либо условий»:

    — Слушание было долгим и прошло очень хорошо. Мою клиентку освободили без каких-либо условий около полуночи, — прокомментировала адвокат. 

    Ранее сообщалось, что Евросоюз создаст механизм переселения мигрантов из перегруженных стран. 

