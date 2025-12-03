В Брюсселе задержаны высокопоставленные дипломаты Евросоюза

Сообщается о задержании бывшего вице-президента Еврокомиссии, руководителя «Колледжа Европы» Федерики Могерини и Стефано Саннино, бывшего генерального секретаря ЕСВД и нынешнего руководителя управления дипломатической службы «DG MENA» (отвечает за связь с Ближним Востоком).

Ранним утром по всей Бельгии прошли рейды: полиция изъяла документы и арестовала трех человек для допроса по подозрению в мошенничестве при закупках, коррупции и уголовном конфликте интересов.

По словам очевидцев, около 10 сотрудников в штатском вошли в штаб-квартиру Европейской службы внешних связей во вторник в 7:30 утра.

Европейская служба внешних связей (ЕСВД) — внешнеполитическое ведомство Евросоюза, до 2019 года возглавляемое бывшим вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. С 2020 года она занимала пост ректора Колледжа Европы, учебного центра для будущих чиновников ЕС.

Бельгийская газета L’Echo сообщила, что Могерини находится под стражей, но Колледж отказался от комментариев.

Европейская прокуратура заявила, что у нее есть «серьезные подозрения» в нарушении правил «честной конкуренции» при победе Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) в тендере на создание дипломатической академии в «Колледже Европы».

Расследование сосредоточено на том, был ли Колледж проинформирован о критериях отбора участников тендера до публикации официального уведомления.

Представитель Европейской службы внешних связей (EEAS), пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию Politico, что обыски прошли в здании административного офиса в Брюсселе по адресу Рю д’Арлон, 62, а не в главном здании на кольцевой развязке Шумана.

Сотрудникам было предложено покинуть помещение, не запирая двери и мебель в кабинетах.

Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил изданию Politico, что обыски связаны с расследованием, которое началось до того, как Кая Каллас заняла пост главы внешнеполитического ведомства блока.

Представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер подтвердила, что во вторник полиция провела обыск в Европейской службе внешних связей в рамках «продолжающегося расследования деятельности, которая имела место… в период предыдущего мандата», то есть до того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была переназначена в декабре 2024 года.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила, что до начала расследования обратилась к властям с просьбой снять иммунитет, обычно предоставляемый дипломатам и защищающий их от судебного преследования, с «нескольких подозреваемых», и что эта просьба была удовлетворена. В ведомстве не уточнили, в какие органы были направлены запросы.