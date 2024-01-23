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    02:39, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Было ли землетрясение в Астане

    землетрясение
    Фото: depositphotos.com

    В управление кризисных ситуаций ДЧС Астаны поступило более 30 звонков от жителей столицы по вопросам землетрясения, передает агентство Kazinform.

    — Оперативно по адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения, которые по прибытию на место провели визуальные осмотры зданий и сооружений и факты землетрясения не подтвердили, пострадавших не зарегистрировано. Землетрясения в Астане не было, это были последствия землетрясения, которое произошло в Алматы, — говорится в сообщении ДЧС Астаны.

    В настоящее время развернут оперативный штаб, организована горячая линия по телефонам 24-51-47 и 24-51-71.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

    Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

    В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.

    Теги:
    ДЧС Землетрясение Алматы Землетрясение Астана Алматы
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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