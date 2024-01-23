Было ли землетрясение в Астане

В управление кризисных ситуаций ДЧС Астаны поступило более 30 звонков от жителей столицы по вопросам землетрясения, передает агентство Kazinform.

— Оперативно по адресам поступления заявлений и сообщений были направлены оперативно-спасательные подразделения, которые по прибытию на место провели визуальные осмотры зданий и сооружений и факты землетрясения не подтвердили, пострадавших не зарегистрировано. Землетрясения в Астане не было, это были последствия землетрясения, которое произошло в Алматы, — говорится в сообщении ДЧС Астаны.

В настоящее время развернут оперативный штаб, организована горячая линия по телефонам 24-51-47 и 24-51-71.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.