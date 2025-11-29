Билеты на матч «Кайрата» с «Олимпиакосом» поступили в продажу

Игра пройдет 9 декабря в 20:30 в Астане на стадионе «Астана Арена», стоимость билетов варьируется от 15 тысяч до 50 тысяч тенге, в зависимости от выбранного сектора.

Отмечено, что для оформления билетов пользователю необходимо указать ИИН, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. По правилам, в одни руки будут продавать не более 2 билетов, оплата допускается только с одной банковской карты.

SMS-уведомление покупателям билетов будет отправлено в день матча, на указанный e-mail будет направлена ссылка на QR-билет. Билеты будут доступны к покупке только в следующих приложениях: Freedom SuperApp и Qairat SuperApp.

Болельщиков попросили доверять только официальным сервисам продажи билетов.

— Остерегайтесь подделок и не приобретайте билеты через третьих лиц. Покупка билетов у неофициальных продавцов может привести к отказу в проходе на стадион, полной потере денежных средств, аннулированию билетов без компенсации. Использование официальных каналов — единственный способ гарантировать подлинность билета, безопасность сделки и доступ к матчу, — заявили в ФК «Кайрат».

Напомним, что цены на билеты на игры «Кайрата» в Лиге чемпионов в Алматы были выше, чем в Астане. В клубе объяснили причину такой скидки.