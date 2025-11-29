РУ
    18:46, 28 Ноябрь 2025

    Билеты на матч «Кайрата» с «Олимпиакосом» поступили в продажу

    Алматинский футбольный клуб «Кайрат» объявил о старте продаж билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», передает Kazinform.

    "Кайрат" и "Пафос"
    Фото: www.instagram.com/f.c.kairat

    Игра пройдет 9 декабря в 20:30 в Астане на стадионе «Астана Арена», стоимость билетов варьируется от 15 тысяч до 50 тысяч тенге, в зависимости от выбранного сектора.

    Отмечено, что для оформления билетов пользователю необходимо указать ИИН, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. По правилам, в одни руки будут продавать не более 2 билетов, оплата допускается только с одной банковской карты.

    SMS-уведомление покупателям билетов будет отправлено в день матча, на указанный e-mail будет направлена ссылка на QR-билет. Билеты будут доступны к покупке только в следующих приложениях: Freedom SuperApp и Qairat SuperApp. 

    Болельщиков попросили доверять только официальным сервисам продажи билетов.

    — Остерегайтесь подделок и не приобретайте билеты через третьих лиц. Покупка билетов у неофициальных продавцов может привести к отказу в проходе на стадион, полной потере денежных средств, аннулированию билетов без компенсации. Использование официальных каналов — единственный способ гарантировать подлинность билета, безопасность сделки и доступ к матчу, — заявили в ФК «Кайрат».

    Напомним, что цены на билеты на игры «Кайрата» в Лиге чемпионов в Алматы были выше, чем в Астане.  В клубе объяснили причину такой скидки. 

