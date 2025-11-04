Безымянным улицам Конаева присвоили названия

Постановление акимата и решение маслихата Алматинской области опубликованы на сайте. Согласно документу, безымянные улицы Конаева получили следующие наименования:

Безымянная улица (1 линия) — улица «Әбдіқадыр Нұрмағанбетов»;

Безымянная улица (2 линия) — улица «Ақбай Әлібаев»;

Безымянная улица (3 линия) — улица «Жақыпжан Шарипов»;

Безымянная улица (4 линия) — улица «Сүндетбай Балхашев»;

Безымянная улица (6 линия) — улица «Жұмабек Жақыпов»;

Безымянная улица (8 линия) — улица «Әукен Жылқыбаев».

Совместное постановление и решение вводится в действие с 9 ноября 2025 года.

Ранее одну из улиц в Талгаре предложили назвать в честь умершего подростка Шерзата Болата.