13:52, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Безымянным улицам Конаева присвоили названия
Шесть безымянных улиц в городе Конаев получили официальные названия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Постановление акимата и решение маслихата Алматинской области опубликованы на сайте. Согласно документу, безымянные улицы Конаева получили следующие наименования:
- Безымянная улица (1 линия) — улица «Әбдіқадыр Нұрмағанбетов»;
- Безымянная улица (2 линия) — улица «Ақбай Әлібаев»;
- Безымянная улица (3 линия) — улица «Жақыпжан Шарипов»;
- Безымянная улица (4 линия) — улица «Сүндетбай Балхашев»;
- Безымянная улица (6 линия) — улица «Жұмабек Жақыпов»;
- Безымянная улица (8 линия) — улица «Әукен Жылқыбаев».
Совместное постановление и решение вводится в действие с 9 ноября 2025 года.
Ранее одну из улиц в Талгаре предложили назвать в честь умершего подростка Шерзата Болата.