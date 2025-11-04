РУ
    13:52, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Безымянным улицам Конаева присвоили названия

    Шесть безымянных улиц в городе Конаев получили официальные названия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конаев, Қонаев
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Постановление акимата и решение маслихата Алматинской области опубликованы на сайте. Согласно документу, безымянные улицы Конаева получили следующие наименования:

    • Безымянная улица (1 линия) — улица «Әбдіқадыр Нұрмағанбетов»;
    • Безымянная улица (2 линия) — улица «Ақбай Әлібаев»;
    • Безымянная улица (3 линия) — улица «Жақыпжан Шарипов»;
    • Безымянная улица (4 линия) — улица «Сүндетбай Балхашев»;
    • Безымянная улица (6 линия) — улица «Жұмабек Жақыпов»;
    • Безымянная улица (8 линия) — улица «Әукен Жылқыбаев».

    Совместное постановление и решение вводится в действие с 9 ноября 2025 года.

    Ранее одну из улиц в Талгаре предложили назвать в честь умершего подростка Шерзата Болата. 

    Теги:
    Маслихат Акимат Алматинская область Конаев
    Еламан Турысбеков
    Автор
