Без единой системы государственных данных искусственный интеллект неэффективен — Президент РК

Президент РК на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Токаев сказал, что искусственный интеллект приводит к концентрации капитала и технологий в руках мировых лидеров, создавая «технологический отрыв», который невозможно преодолеть без своевременного и решительного регуляторного вмешательства.

— Для Казахстана это сигнал. Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений. Следует согласиться с мнением экспертов, которые считают, что Казахстан столкнулся с классической «ловушкой среднего дохода», когда такие традиционные источники роста, как ресурсы и дешевая рабочая сила близки к исчерпанию, а новые еще в полной мере не сформированы и не запущены. В целях предотвращения экономической стагнации необходимо обеспечить переход к цифровой экономике через формирование масштабных платформенных решений, — сказал Президент РК.

Токаев убежден, что без единой системы государственных данных искусственный интеллект останется неэффективным. В этой связи нужно трансформировать государственные сервисы в невидимую, но сверхэффективную операционную систему, которая устраняет избыточные бюрократические требования.

— В традиционной системе путь от получения запроса до принятия решения по нему занимает несколько дней и даже недель. В идеале этот цикл должен быть сокращен до нескольких секунд, обеспечивая взрывное ускорение оборота капитала в масштабах всей страны, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев провел второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта. Президент поручил Правительству внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП.